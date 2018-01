Twee tieners gewond na ongeval met scooter in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Twee jongens uit Nieuw-Lekkerland zijn woensdagmiddag gewond geraakt bij een botsing van hun scooter tegen een auto.

De tieners zaten op een scooter en reden over de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland. De scooterbestuurder wilde afslaan naar de Veerweg. Op dat moment kwam vanaf de Schoonenburglaan een automobilist die de kruising over wilde steken en ook richting de Veerweg wilde. De auto en de scooter kwamen met elkaar in botsing.



Door de botsing kwamen de jongens met de scooter ten val. De bestuurder van de scooter had last van zijn knie en de achterop zittende had last van zijn enkelbanden. Beiden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De automobilist kwam met de schrik vrij. Zijn auto raakte, net als de scooter, wel flink beschadigd.