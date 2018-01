Schoorsteenbrand in Bleskensgraaf snel geblust

BLESKENSGRAAF • De brandweer is woensdagavond om ongeveer kwart voor zes uitgerukt voor een schoorsteenbrand in de Peppelstraat in Bleskensgraaf.

Al snel bleek het allemaal mee te vallen. De hoogwerker vanuit Papendrecht, die was opgeroepen voor deze melding, heeft de schoorsteen schoongemaakt.



Waarschijnlijk zat er een prop vuil in de pijp, die was gaan branden. Om iets voor zeven uur kon de brandweer terug naar de kazerne.