Gewonden bij aanrijding op Middenpolderweg in Streefkerk

STREEFKERK • Bij een aanrijding op de Middenpolderweg in Streefkerk zijn maandagavond meerdere betrokkenen gewond geraakt.

Dat meldt de politie via Twitter. Een auto en een vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. De oorzaak is nog onbekend. De bestuurster van de auto is naar het ziekenhuis gebracht. De weg is naar verwachting nog tot 21.00 uur afgesloten.