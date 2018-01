update Hoogwerker helpt bij schoorsteenbrand in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • In een woning aan de Graafdijk West in Molenaarsgraaf is zaterdagavond rond 20:15 uur een schoorsteenbrand uitgebroken.

Er is een hoogwerker opgeroepen om de lokale brandweer te assisteren.



De brandweer heeft de kachel leeg gemaakt. Met de hoogwerker werd een nacontrole uitgevoerd. De schade lijkt beperkt.

#Molenaarsgraaf #Graafdijkwest De brandweer is gealarmeerd voor een schoorsteenbrand bij een woning. De hoogwerker is ook opgeroepen en onderweg. — Brandweer ZHZ (@BrandweerZHZ) January 13, 2018