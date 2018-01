Politie houdt man met inbrekerswerktuigen aan in Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • De politie hield in de nacht van vrijdag op zaterdag een man aan in Hardinxveld-Giessendam, die inbrekerswerktuigen bij zich had.

Rond 2.00 uur reden agenten een surveillanceronde over de Nieuwe Weg te Hardinxveld-Giessendam. Daar zagen ze een voertuig het industrieterrein opdraaien. Bij navraag bij de RDW bleek dat de APK vervallen was en dat het voertuig niet verzekerd was.

Hierop besloten de agenten het voertuig een stopteken te geven en te controleren. Bij het aanspreken van de bestuurder zagen ze direct inbrekerswerktuigen liggen, strafbaar gesteld in de APV, waarna ze een verder onderzoek in het voertuig uitvoerde.

Lockpickset

Daarbij werden diverse inbrekerswerktuigen aangetroffen, waaronder een lockpickset, die voornamelijk gebruikt wordt om sloten van woningen te openen. De goederen op de foto zijn in beslag genomen, de bestuurder aangehouden en ingesloten in het cellencomplex te Dordrecht.

Omdat de bestuurder tevens een bedrag van zo`n 1800 euro aan boetes open had staan, is zijn auto buiten gebruik gesteld en overgebracht naar Rotterdam. Zodra hij deze boetes betaald heeft, zal hij zijn voertuig terug krijgen.