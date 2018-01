Gewonde bij ontploffing zuurstoftank op scheepswerf in Hardinxveld

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Op een scheepswerf aan de Rivierdijk in Hardinxveld-Giessendam is vrijdagavond een zuurstoftank ontploft. Hierbij is een gewonde gevallen.

Op het terrein van de scheepswerf werd een oplegger met een zuurstoftank van 19 kuub gelost. Door een fout in de aansluiting van de tankwagen op de bedrijfsinstallatie kon de ontplossing ontstaan. De explosie veroorzaakte geen brand.

Eén persoon is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Omwonenden roken aanvankelijk een penetrante geur, reden om het gebied rond de scheepswerf af te zetten. Deze afzetting is inmiddels opgeheven. De brandweer doet ter plaatse onderzoek.