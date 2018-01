Vijf boetes voor fietsen zonder verlichting in Meerkerk

MEERKERK • De politie deelde dinsdagochtend vijf boetes uit aan fietsers bij wie de verlichting niet in orde was.

Komende periode houdt de politie weer meerdere fietsverlichtingcontroles in de regio. Vanochtend vond er één plaats bij de Bazelbrug in Meerkerk. Bij de meeste fietsers was alles in orde. Er zijn uiteindelijk vijf bekeuringen geschreven voor het fietsen zonder verlichting.