Ongeluk met twee vrachtwagens op A27 bij Noordeloos

NOORDELOOS • Op de A27 tussen Noordeloos en knooppunt Gorinchem vond dinsdagochtend een ongeval plaats, waarbij twee vrachtwagens waren betrokken.

Dit gebeurde op de rijbanen in de richting van Utrecht. In verband met de berging van de vrachtwagens en het reinigen van het wegdek werd de rechterrijstrook enige tijd afgesloten. Het verkeer werd aangeraden om te rijden via de A15 en de A2.