Politie zoekt getuigen van mishandeling in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling die plaatsgevonden heeft dinsdag 2 januari in Oud-Alblas.

Op die dag tussen 13.30 en 13.45 uur werd een man geslagen door een andere man in het Alblasserbos in Oud-Alblas. De aanleiding hiervoor was dat de hond van de man die aangifte gedaan heeft, een conflict kreeg met de hond van de andere man. Door de klap ontstond letsel bij zijn oog.



Inmiddels heeft de politie gesproken met twee getuigen, maar de politie is nog op zoek naar mogelijke getuigen die meer kunnen vertellen over de identiteit van de verdachte aan de hand van een signalement.



De verdachte zou het volgende signalement hebben: een man met een blanke huidskleur, ongeveer 25 jaar, slank tot normaal postuur, smal gezicht en tussen de 1,75 en 1,80 meter lang. Hij droeg een lichtkleurige grijze of witte gewatteerde jas en een blauwe joggingsbroek. Ook droeg hij een grijs/witte muts met een rode streep over de lengte van de muts.



De verdachte was samen met een vrouw. Haar signalement is: blanke vrouw, ongeveer 25 jaar, ongeveer 1.75 meter lang, normaal postuur en blond/donker opgestoken haar (mogelijk in een knot). Ze droeg een zwarte lederen jas , een zwarte broek en zwarte schoenen.



Zij hadden een jonge (mogelijk vijf maanden oud) hond bij zich. Deze hond zou zwart/wit van kleur zijn geweest en mogelijk van het ras Border Collie. Wie de politie kan helpen naar aanleiding van bovenstaand signalement, wordt verzocht de politie te bellen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.