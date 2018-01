Omgewaaide bomen zorgen voor schade en overlast

REGIO • De storm die over het land raast, heeft op verschillende plaatsen voor schade gezorgd.

Langs de Blokweerweg in Alblasserdam is in de nacht van dinsdag op woensdag een boom op een auto gewaaid (zie foto). De voorruit, motorkap en het dak van het voertuig raakten hierdoor flink beschadigd. De brandweer heeft de boom van de auto getild en daarna in stukken gezaagd.



Bij basisschool De Twijn aan de Parallelweg in Alblasserdam waaide een flinke boom op een berging. De berging is hierdoor beschadigd geraakt. De boom wordt later op de dag door de gemeente opgeruimd. Rond 04.00 uur werd de brandweer opgeroepen voor 'vliegende' dakdelen bij Coatinc aan de Edisonweg in Alblasserdam.



Ook waaide er een boom om langs de Peperstraat in Alblasserdam. Verder werd er stormschade gemeld aan de Klokbekerweg in Ottoland, aan de Bovenkerkseweg in Giessenburg, de Hei- en Boeicopseweg in Hei- en Boeicop, de Langesteinseweg in Tienhoven, de Peppelweg in Groot-Ammers, de Lage Giessen in Hoornaar, Graafland en de Wilgenweg in Groot-Ammers, de Doelakkerweg in Ameide en de Zeemansweg en de Elzenweg in Bleskensgraaf.



Het KNMI waarschuwt woensdag voor onstuimig weer. Pas later in de middag en avond neemt de wind af.