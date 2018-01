Brandweer noemt jaarwisseling 'beheersbaar en gemoedelijk'

REGIO • De brandweer Zuid-Holland Zuid is tijdens de jaarwisseling voornamelijk bezig geweest met het blussen van vele containerbrandjes. Grote branden zijn uitgebleven.

In totaal moest de brandweer 99 keer in actie komen. De sfeer tijdens de jaarwisseling was gemoedelijk en hebben brandweermensen hun werkzaamheden goed kunnen uitvoeren.



Minder branden

Er zijn minder branden geblust dan vorig jaar tijdens de jaarwisseling. In enkele gevallen kon de brandweer door snel optreden verdere uitbreiding en schade voorkomen. De brandweer is, net als politie en ambulance, veel op pad geweest afgelopen nacht. De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Wouter Kolff, heeft tijdens zijn bezoek aan de meldkamer zijn waardering uitgesproken aan alle medewerkers die zich tijdens de jaarwisseling inzetten voor een veilig verloop van de oud & nieuw viering.



Veel containerbranden

Op oudejaarsavond werd de brandweer 46 keer gealarmeerd, tijdens de nieuwjaarsnacht (tot 06:00 uur) zo'n 43 keer. Het overgrote deel van de inzetten betroffen buitenbranden zoals brandjes in containers, afval en heggen. Daarnaast waren er enkele autobranden.



Dit jaar hebben zich geen grote incidenten voorgedaan in de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, opvallendste incident was een stroomstoring bij 996 huishoudens in de gemeente Nieuw-Lekkerland. De stroomuitval duurde van 23.30 tot 02.00 uur en is door netbeheerder Stedin verholpen.



Gemoedelijke sfeer

De brandweer kijkt terug op een gemoedelijke sfeer tijdens de jaarwisseling, bij geen van de inzetten is sprake geweest van geweld tegen hulpverleners. De meeste meldingen zijn vanuit de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (44) en de Drechtsteden (40) gekomen. Dit in tegenstelling tot de slechts vier meldingen die vanuit de regio Hoeksche Waard zijn gedaan.



Kort na middernacht deed zich een vuurwerkincident voor waarbij één slachtoffer is gevallen. Grote branden of incidenten zijn uitgebleven waarmee er in zijn geheel gesproken kan worden van een beheersbaar verlopen jaarwisseling.