Rustige viering oud en nieuw in de streek

REGIO • De viering van oud en nieuw verliep in de regio zonder grote incidenten.

Wel werden op diverse plekken kleine brandjes in containers of afval gemeld. Dat gold onder meer voor de Wipmolen in Nieuw-Lekkerland, de Staringlaan in Papendrecht, de Meidoornlaan in Ameide, het Lakerveld in Lexmond, de Schoolstraat in Hoogblokland, Bij de Kerk in Nieuwpoort en de Hoge Giessen in Hoornaar.

In Papendrecht ontstond er vuur in een woning aan de Merelstraat. In Nieuwland vatte een auto vlam, die geparkeerd stond aan de Kerkstraat.