AMEIDE • Van 21 tot en met 28 januari vindt de Week van Gebed in Ameide plaats.

De gebedsweek staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen om te bidden voor elkaar, voor het dorp en de stad, voor het land en de wereld.

Ieder die mee wil bidden is welkom. De gebedssamenkomsten vinden plaats op Prinsengracht 28, de Sionkerk, telkens van 20.00 tot 20.45 uur.