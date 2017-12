WIJNGAARDEN • Op de N214 bij Wijngaarden heeft zich maandagmiddag een ernstig eenzijdig voorgedaan.

Hierbij is een 27-jarige vrouw uit Zeist om het leven gekomen. Zij raakte door onbekende oorzaak in de berm, wilde terugsturen en reed tegen een boom.

De vrouw overleed direct aan haar verwondingen. De aanvliegende traumahelikopter werd geannuleerd.

De N214 was rond 15:30 uur in beide richtingen volledig afgesloten in verband met politieonderzoek.

De #N214 Papendrecht<->Leerdam is dicht bij Bleskensgraaf door een ongeluk. — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) December 25, 2017