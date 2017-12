update Chauffeur (73) uit Groot-Ammers ernstig gewond na ongeval op A12

MOLENWAARD • Een 73-jarige vrachtwagenchauffeur van een transportbedrijf uit Groot-Ammers is donderdag 21 december ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de A12.

De man uit Groot-Ammers, tevens eigenaar van het transportbedrijf, raakte in de ochtend de macht over het stuur kwijt en reed dwars door de vangrail en de middenberm. De vrachtwagen belandde op de rijbaan in tegenovergestelde richting op de zijkant.



De 73-jarige man is met vermoedelijk neurologisch letsel naar het ziekenhuis gebracht.