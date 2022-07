Marianne Vos behoudt gele trui na derde plaats in vijfde etappe van Tour de France

28 jul, 17:27

Sportt 178 keer gelezen

BABYLONIËNBROEK • Marianne Vos is tijdens de vijfde etappe van Tour de France Femmes in de gele leiderstrui als derde geëindigd en behield daarmee de eerste plaats in het algemeen klassement.