Marianne Vos behoudt gele trui na derde plaats in vijfde etappe van Tour de France

28 jul, 17:27

Sport 271 keer gelezen

BABYLONIËNBROEK • Marianne Vos is tijdens de vijfde etappe van Tour de France Femmes in de gele leiderstrui als derde geëindigd en behield daarmee de eerste plaats in het algemeen klassement.

De Nederlandse Lorena Wiebes heeft de vijfde en langste etappe van de Tour de France voor vrouwen gewonnen, nadat ze ook al de openingsetappe in Parijs op haar naam geschreven had.

Opvallend was deze etappe de massale valpartij, op 45 kilometer van de finish. Hierbij lag het halve peloton op het asfalt.