Marianne Vos behoudt geel en groen

27 jul, 16:42

FRANKRIJK/BABYLONIËNBROEK • In de verraderlijke vierde etappe van de Tour de France Femmes heeft Marianne Vos haar gele en groene trui weten te behouden. De Brabantse won de sprint van het eerste peloton, waarin ook de andere favorieten zaten.

De etappe, die op en af ging, voerde de rensters deels over gravelwegen.

Marlen Reusser was woensdag de sterkste van allemaal. De Zwitserse had in Bar-sur-Aube ruim een minuut voorsprong op een drietal achtervolgers. De groep met Marianne Vos gaf 1.40 min. op Reusser toe.