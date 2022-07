Marianne Vos pakt zege én gele trui in tweede etappe Tour de France

25 jul, 17:55

BABYLONIËNBROEK • Marianne Vos heeft maandag de tweede etappe gewonnen van de Tour de France voor vrouwen. Door de dagzege heeft de inwoonster van Babyloniënbroek ook de gele trui gegrepen, welke in het bezit was van de Nederlandse Lorena Wiebes.

Uit een kopgroep van zes renners, die na een tussensprint op twintig kilometer voor de finish ontstond, was Vos in de eindsprint de snelste. De etappe van vandaag begon in Meaux en eindigde 136 kilometer verderop in Provins.

In het algemeen klassement heeft Vos nu een voorsprong van 10 seconden op de Italiaanse Silvia Persico.