Marianne Vos grijpt net naast gele trui in eerste ronde van Tour de France

24 jul, 16:22

Sport

BABYLONIËNBROEK • Marianne Vos is zondagmiddag in Parijs als tweede geëindigd in de eerste etappe van de Tour de France. Hierdoor greep de wielrenster uit Babyloniënbroek net naast de eerste gele trui van de ronde. De Nederlandse Lorena Wiebes was haar te snel af.