Biesboschzwemmers pakken drie keer winst in één weekend

18 jul, 13:03

REGIO • Het afgelopen weekend hebben de Biesboschzwemmers deelgenomen aan twee wedstrijden in Noord-Holland. In het Amsterdamse Bos op de Bosbaan kwamen Lars de Kooter en Ingmar Visser aan de start. In de Gaasperplas ging alleen Ingmar het water in voor twee afstanden. In totaal werden er drie prijzen behaald.