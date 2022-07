Dubbele winst voor Biesboschzwemmer Lars de Kooter

11 jul, 19:24

REGIO • In recreatiegebied De Binnenmaas werd voor de 44e keer een open water wedstrijd georganiseerd. Op het programma stonden afstanden van 250 tot en met 5000 meter op het programma. Namens de Biesboschzwemmers stonden vijf zwemmers ingeschreven, maar helaas moest één zwemmer verstek laten gaan omdat hij niet fit was. Lars de Kooter wist twee keer met de winst naar huis te gaan.

Lars startte op de 500 en 2000 meter schoolslag. De langste afstand zwom hij bij de heren en hij wist als derde aan de finish te komen, maar in zijn categorie (jongens tot en met 17 jaar) was hij de snelste. Met zijn tijd van 36 minuten en 6 seconden kon hij heel tevreden zijn. Later op de middag was de 500 meter en Lars startte heel sterk. Tot het ronden van de boei lag hij voorop, maar helaas werd hij net voor de boei voorbij gezwommen en kon hij niet mee. Bij de finish was Lars 10 seconden later, maar deze jongen zwom in een oudere categorie. De tijd van 8 minuten en 14 seconden was maar vier seconden langzamer dan het baanrecord. Als afsluiter zwom Lars ook nog een estafette met twee jongens, Milco Matla (PSV) en Sem de Ridder (De Zeeuwse Kust), en deze wisten zij ook nog te winnen en dus kon de taart die hiervoor de prijs was door de zwemmers en begeleiders verorberd worden.

Bij de masters kwamen Sander van Elburg, Nadine Scheeve en Ingmar Visser aan de start. De organisatie had besloten per categorie alleen de winnaar een prijs te geven. Sander werd op de 1000m school- en vrije slag tweede en was tevreden met zijn tijden. Voor Ingmar was er bij de masters op de 1000m schoolslag een vierde plaats. Ingmar zwom ook nog de 2000m schoolslag, hetzelfde programma als Lars, en hij legde beslag op de vijfde plaats bij de heren. Nadine doet mee aan het open water zwemmen voor de sfeer en gaat dus minder voor de prijzen. De 1000m schoolslag zwom ze voor de eerste keer en ze was heel tevreden met haar tijd. Ook de vrije slag stemde haar tevreden aangezien ze de afgelopen tijd niet zo veel heeft kunnen doen als ze wilde.

Het komende weekend gaat het open water circus richting Amsterdam, er zijn wedstrijden op de Bosbaan en in de Gaasperplas. Op beide wedstrijden zullen de Biesboschzwemmers aanwezig zijn.