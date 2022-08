Zwembad Werkina deze week langer open

8 aug, 16:50

Tijdens een hittegolf is er niets lekkerder dan een verfrissende duik. Dat kan in het openluchtzwembad Werkina in Werkendam. Het buitenbad blijft deze week langer open.

Het buitenbad is t/m vrijdag 12 augustus open van 7:00 uur tot 19:30 uur. Op donderdag 11 augustus is er zelfs de mogelijkheid tot Zeemeermin-zwemmen, kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van het zwembad.

Of het zwembad dit zwemseizoen nog een langere periode openblijft, is de vraag. Vorig jaar knoopten ze bij zwembad Werkina aan het eind van augustus er nog een weekje aan vast. Het AD berichtte onlangs: “Normaal gesproken sluiten we dit jaar op 3 september. Met mooi weer, kan het zijn dat we nog een weekje langer open zijn. Maar dan is het ook echt op”, aldus de receptioniste. Manager André Besselink vult aan: “Ik zou heel graag de hele maand september open zijn. Maar ik kan het geld maar één keer uitgeven. Ik heb te maken met de gasprijzen, elektra, kosten voor personeel, enzovoort. En de vraag is of er wel bezoekers komen. De scholen gaan half augustus weer van start. Soms zie je aan het eind van het seizoen ook dat mensen zwem-moe worden. Het is nu al maar halfvol, terwijl het toch dertig graden is.”