Waarschuwing voor blauwalg

8 aug, 10:09

ALTENA • Zwemmen in natuurwater is uitnodigend, zeker met een op handen zijnde hittegolf. Er is echter een waarschuwing uitgegaan voor blauwalg op sommige zwemlocaties.

Bij alle officiële zwemwaterlocaties wordt regelmatig de kwaliteit van het water gemeten. Via de blauwe informatieborden bij die locaties en op zwemwater.nl, of de zwemwaterapp kunnen zwemmers zien of ze veilig kunnen zwemmen. Op dit moment is er bij de Rietschoof en bij Strandbad Well een waarschuwing voor blauwalg, net buiten Altena.

Blauwalg kan huidirritatie tot gevolg hebben en maag-/darmklachten. Zwemmen in water met blauwalg wordt daarom ten strengste afgeraden.