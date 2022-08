Oud-wethouder Joost Kant overleden

5 aug, 17:27

GIESSEN • Op de website van Radio Altena FM valt het bericht te lezen dat oud-wethouder Joost Kant is overleden. De zoon van Kant heeft dat bekendgemaakt aan enkele leden van Progressief Altena.

Joost Kant was raadslid en wethouder voor de PvdA in voormalig gemeente Woudrichem. Hij stond bekend als onvermoeibare strijder voor sociale gerechtigheid. Ook was hij bestuurslid bij diverse organisaties. Hij nam na 36 jaar actief geweest in 2014 afscheid van de Woudrichemse politiek. Kant, die ook zes jaar wethouder was, ontving destijds uit handen van waarnemend burgemeester Arie Noordergraaf de erepenning van de gemeente Woudrichem.

Afgelopen jaar liet Joost Kant nog in de politiek van de gemeente Altena van zich horen toen bekend werd dat het bustransferium aan de Hoge Maasdijk in Andel definitief een feit werd. Aan het besluit ging een jarenlange politieke strijd vooraf. Al in 2010 diende Joost Kant hiervoor een voorstel in met de fractie van de PvdA.

Bron: RadioAFM.nl