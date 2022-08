Groene Burendag in september

5 aug, 12:04

Algemeen 65 keer gelezen

ALTENA • Woonstichting Land van Altena organiseert samen met Bazalt Wonen en Gemeente Altena de Groene Burendag op vrijdag 22 en zaterdag 23 september 2022.

Burendag is de dag waarop buurtgenoten gezellig samen komen voor een kop koffie, een leuke activiteit of om samen te tuinieren. Dit keer krijgt Burendag een groen tintje. Bijvoorbeeld door samen met de buren tegels uit de tuin te wippen en er planten voor terug te zetten. Of door het balkon samen op te fleuren.

Aanmelden kan - voor 1 september - met minimaal drie buren via de corporatie via: landvanaltena.nl/info-voor-huurders/groene-burendag of bazaltwonen.nl/groeneburendag. Deelnemers ontvang en dan een plantenpakket met inheemse planten en een zak potgrond.