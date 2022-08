Gemeente Altena gestart met onderhoud asfalt

5 aug, 10:54

Algemeen 106 keer gelezen

ALTENA • De gemeente Altena is in deze vakantieperiode gestart met het onderhoud van asfalt. Soms moeten daarvoor wegen tijdelijk worden afgesloten.

Op meer dan 100 locaties in de gemeente Altena worden asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Meestal gaat het om relatief kleine herstelwerkzaamheden waarbij de overlast minimaal is. De aannemer voert de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit. Een precieze planning is helaas niet beschikbaar. Zijn er wegafsluitingen nodig, dan wordt dit duidelijk aangegeven.

Bij klein onderhoud met een korte afsluiting wordt het verkeer omgeleid. Bij groot onderhoud met een langere afsluiting plaatst de aannemer borden. Er komt dan een omleidingsroute. Het werk aan de diverse wegen kan enige overlast geven.