Brabant Water: ga bewust om met drinkwater

5 aug, 10:35

ALTENA • Het Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) maakte afgelopen woensdag bekend dat er in Nederland een tekort is aan zoet oppervlaktewater vanwege de aanhoudende droogte. Ook bij Brabant Water wordt opgeroepen om bewust om te gaan met drinkwater.

Brabant Water gebruikt diep grondwater voor drinkwater, dat blijft ook tijdens deze hele droge periode voldoende beschikbaar. Wel is het zo dat minder watergebruik en dus ook minder drinkwatergebruik nodig is. Vandaar de oproep om heel bewust met het drinkwater om te gaan.

In droge en warme periodes stijgt de vraag naar drinkwater enorm. Dat komt niet omdat mensen meer water drinken, maar omdat het water wordt gebruikt om de tuin te sproeien, zwembadjes te vullen en om vaker te douchen. Als inwoners daar (nog) bewuster mee omgaan, kan iedereen in Brabant helpen om meer water te besparen.



Brabant Water meldt op de website: “In Brabant halen we het water uit de diepe ondergrond, de bronnen liggen gemiddeld zo’n 160 meter diep. Dat diepe grondwater blijft voldoende beschikbaar, ook in periodes zoals nu als er aan de oppervlakte een tekort aan water is. Het drinkwater raakt dus niet direct op tijdens een droge periode. Wel pakken we als drinkwaterbedrijf - samen met tal van overheden en organisaties - onze verantwoordelijkheid in een verdrogend Brabant, want we zijn allemaal gebruikers van het watersysteem. In december 2021 hebben de 13 Brabantse waterpartners, waaronder Brabant Water, een grondwaterconvenant getekend om het watersysteem te herstellen. Hierin staan afspraken om intensiever samen te werken en structurele maatregelen om de grondwatervoorraad te verbeteren. We zeggen daarom dat minder watergebruik altijd beter is én dat geldt helemaal in deze extreem droge en warme periode.”



Watergebruik in cijfers

Brabanders gebruiken thuis gemiddeld zo’n 50.000 liter water per persoon per jaar. Het meeste water gaat op aan douchen, dat is zo’n 70 liter per keer. Nog eens 33 liter verdwijnt per dag in het toilet na het doorspoelen. De derde grote waterverbruiker is de wasmachine; per wasje is dat zo’n 54 liter. In de zomer komt daar nog eens een flinke hoeveelheid bij. In een opblaasbadje gaat zomaar 2000 liter water en elk kwartier dat de sproeier aanstaat kost 100 liter water.



Tips om water te besparen

Minder drinkwatergebruik is altijd beter. Zeker in de zomer is het goed om bewust te zijn van je watergebruik. Hieronder de drie belangrijkste zomerse bespaartips:

Slim sproeien: Planten water geven doe je bij voorkeur met regenwater en een gieter. Toch sproeien? Doe dat dan tussen 22.00 en 06.00 uur. Anders verdampt het water en hebben je planten er niet zoveel aan. Je tuin water geven doe je liever één keer per week goed, dan elke dag een beetje. Daar worden je planten sterker van.

Zuinig zwembad: Een zwembadje met een klein laagje water is ook heel verfrissend. Probeer het water schoon te houden, zodat je het langer kunt gebruiken. Uitgespeeld? Geef het water aan de planten.

Duurzaam douchen: Lekker douchen, dat willen we natuurlijk blijven doen. Een beetje korter douchen of de douche wat minder hard zetten, helpt wel om veel minder water te gebruiken. Vang het water op als de douche nog aan het opwarmen is in een emmer, dit kan weer gebruikt worden voor het planten water geven.