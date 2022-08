Inbraak bij fietsenwinkel industrieterrein Giessen

5 aug, 09:52

GIESSEN • In de nacht van dinsdag op woensdag is er ingebroken bij Van Helden Tweewielers op het industrieterrein in Giessen.

Een voorbijganger zag woensdag in de vroege ochtend dat er een raam was ingegooid en alarmeerde de politie. De daders hebben een aanzienlijke hoeveelheid goederen buitgemaakt. De eigenaar van de fietsenwinkel was net met vakantie gegaan en moest het nieuws van de inbraak vernemen op zijn vakantieadres.

De politie komt graag in contact met getuigen, die meer kunnen vertellen over deze brutale kraak.