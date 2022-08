Riveer houdt lage waterstand nauwlettend in de gaten

5 aug, 09:30

Algemeen

GORINCHEM • De aanhoudende lage waterstand zorgt nog niet voor problemen op de veerverbindingen van Riveer. Toch wordt de situatie nauwlettend in de gaten gehouden.

Voor de voet- en fietsveren rondom Gorinchem en het autoveer Aalst-Veen worden geen problemen verwacht. De steigers worden echter wel steeds steiler en soms moeten passagiers opletten bij het aan boord stappen. Met name het veer Brakel-Herwijnen zou consequenties kunnen ervaren door de lage waterstand. Wanneer het nodig is om dit veer gedurende de dag, tijdens de laagste waterstand, te stremmen, ontvangen reizigers hierover een pushbericht via de Riveer app.

“Als de waterstand nog verder daalt, lukt het niet meer om aan de Brakelse kant aan te meren op zo’n manier dat auto’s nog veilig van boord kunnen. De klep en de oever sluiten niet meer goed op elkaar aan. Hierdoor wordt het onverantwoord om auto’s op- en af- te laten rijden. Aan de kant van Herwijnen is de stoep lager en speelt dit probleem niet”, meldt de website van Riveer.

Zolang het veilig kan blijft Riveer varen voor alle passagiers. Als het toch tot een stremming komt, zal deze in eerste instantie alleen gelden voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en (brom-)fietsers kan de overtocht nog wel gemaakt worden. Voetgangers en fietsers kunnen in Brakel vanaf de nachtsteiger op- en afstappen. Deze is te vinden aan het einde van de parkeerplaats achter het voetbalveld.