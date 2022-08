Verwaarloosde hond in beslag genomen

2 aug, 10:42

Op een adres in de gemeente Altena heeft de politie samen met een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) afgelopen vrijdag 29 juli een verwaarloosde hond in beslag genomen. De hond was aan een veel te korte ketting vastgemaakt op het erf en had geen eten en drinken. De 32-jarige eigenaar was niet aanwezig en krijgt een proces-verbaal. Naar aanleiding van eerdere meldingen van het verwaarlozen van o.a. geiten en kippen, hadden de politie en LID het adres de afgelopen twee maanden al vaker bezocht. De eigenaar werd toen al gesommeerd om meer water te geven aan de dieren en te zorgen voor schaduwplekken. Bij het laatste bezoek afgelopen vrijdagmiddag bleek de eigenaar dit verzaakt te hebben en werd na overleg met de officier van justitie besloten de hond in beslag te nemen. Deze is naar een opslaghouder gebracht. Wat betreft de andere dieren zullen politie en de LID de komende tijd extra toezicht houden.