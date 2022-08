Pont vaart extra tijdens Zomerfeest Gorinchem

1 aug, 17:37

Gorinchem • In de laatste week van de zomervakantie staat Gorinchem traditioneel in het teken van het Zomerfeest: vijf avonden lang genieten van openluchtconcerten in de binnenstad, met niet de minste namen op de bühne. Dit jaar is het evenement van dinsdag 16 tot en met zondag 21 augustus. Van dinsdag tot en met zaterdag vaart Riveer extra van en naar Gorinchem.

Ieder uur is er een afvaart vanaf Woudrichem, Sleeuwijk, Werkendam en Hardinxveld, en weer terug. Doordeweeks gaat de laatste pont vanuit Gorinchem om 00.15 uur. In het weekend is de laatste afvaart van de pont op vrijdag om 01.15 uur en op zaterdag om 02.15 uur. Meer informatie: riveer.nl/afvaarten-zomerfeest-gorinchem