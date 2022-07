Streekdagen in Meeuwen komen er weer aan: ‘Het begint weer te kriebelen’

MEEUWEN • De Streekdagen in Meeuwen konden door de coronapandemie twee jaar lang geen doorgang vinden, maar dit jaar zit het spectaculaire evenement er weer aan te komen. Op vrijdagavond 2 september en zaterdag 3 september zullen ronkende trucks en andere activiteiten weer voor het nodige vermaak zorgen.

“We zijn er erg blij mee dat het evenement dit jaar weer door kan gaan”, vertelt Berrie Kant, bestuurslid van de Streekdagen. “Nu het dichterbij komt begint het weer te kriebelen en hebben we er weer veel zin in. Er moet altijd een hoop geregeld worden, maar aan het einde van de rit is dit het meer dan waard.” In de jaren dat de Streekdagen niet georganiseerd konden worden, verwisselde het terrein waar het evenement gehouden wordt van eigenaar. Dit was nog even spannend voor het bestuur, geeft Kant te kennen. “Het was voor ons best een tijd onzeker of het evenement nog op dezelfde locatie zou kunnen plaatsvinden, maar achteraf hadden we ons geen zorgen hoeven maken. De eigenaar zette de deur wagenwijd open en wil het terrein voor de Streekdagen graag faciliteren.”

Het evenement zal dit jaar niet veel verschillen van eerdere edities. “In hoofdlijnen zal het programma er hetzelfde uitzien”, zegt Kant. “Het hondenbad is dit jaar echter niet meer aanwezig, maar daar komt een nieuwe paardenshow voor in de plaats.”

Truckpulling

Op vrijdagavond opent het evenement rond 17.30 uur de deuren. Deze avond staat er onder andere truckpulling op het programma. In het recente verleden was het truckpull-evenement tijdens de Streekdagen de grootste van Europa. Truckpulling wordt beoefend met behulp van een sleepwagen, een soort oplegger die van voren niet op wielen, maar op een slee rust. Vol belast weegt deze zo’n 25.000 kilogram. Het is aan de deelnemers de sleepwagen zo ver mogelijk te verplaatsen over een speciaal aangelegde baan. Doordat de weerstand tijdens de trekpoging steeds meer toeneemt, zal het steeds moeilijker worden om de sleepwagen voort te bewegen. De deelnemers moeten op één of andere manier dus zoveel mogelijk kracht zien te ontwikkelen om de sleepwagen zo ver mogelijk te verplaatsen. De wedstrijd tijdens de Streekdagen maakt deel uit van de VTN-competitie. Afhankelijk van de tot dan toe behaalde resultaten van de teams, kan het dus een spannende avond voor de competitiestand worden.

Naast truckpulling is er op vrijdagavond ook een gezellige braderie en zijn er verschillende stands. Ook zal er in een grote feesttent op het terrein een gezellige avond vol muziek te beleven zijn.

Unieke spellen

Zaterdagochtend zal rond 9.30 uur nog meer spektakel losbarsten. Zoals gebruikelijk zal er ook dit jaar weer aan tractorpulling gedaan worden, wat vergelijkbaar is met truckpulling. Ook zullen er diverse standhouders plaatsnemen op het terrein, waaronder mechanisatiebedrijven en andere lokale bedrijven. Tijdens de Streekdagen zullen er weer veel unieke spellen te spelen zijn. Zo is er een kraanbehendigheidswedstrijd, waarbij deelnemers bijvoorbeeld bierkratten moeten stapelen. Iedereen die hieraan mee wilt doen, ouder is dan 18 jaar én in het bezit is van een rijbewijs mag zichzelf inschrijven voor deze spellen. Ook voor kinderen zal er weer genoeg te beleven zijn. Denk hierbij aan schminken, springkussens, glittertattoos, zandbak, kiepwagenglijbaan, eendjes vangen en een kinderboerderij. Daarnaast kunnen kinderen een traptrekker winnen, door de snelste tijd te rijden tijdens de traptrek-race. Andere spectaculaire dingen om te gaan aanschouwen zijn het NK horseboarden (een soort combinatie van skateboarden en paardrijden) en shows van het Phaidra Friezencarrousel, waarbij men kan genieten van zwarte, fiere paarden die op passende muziek een mooi optreden geven.

Vrijwilligers

Om de Streekdagen in goede banen te leiden is het bestuur nog op zoek naar extra vrijwilligers. Geïnteresseerden mogen contact opnemen via pr@streekdagen.nl.