Opruiming van tweedehands boeken in het atrium van Wijkestein

28 jul, 11:11

WIJK EN AALBURG • In het atrium van Wijkestein, Azaleastraat 26 in Wijk en Aalburg, is er op woensdag 10 augustus een mega-opruiming van tweedehands boeken. Alle boeken worden verkocht voor 0,50 euro per stuk.