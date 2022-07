Onderzoek naar ‘knakaal’ langs rivieren: flink aantal vrijwilligers gezocht

25 jul, 15:12

Algemeen 223 keer gelezen

ALTENA • Regelmatig spoelen er aan de oevers van de Boven-Rijn, Waal en Boven-Merwede geknakte alen (palingen) en andere vissoorten aan. De precieze oorzaak is vooralsnog onduidelijk. De dieren kunnen terecht gekomen zijn in scheepsschroeven, waterkrachtcentrales of gemalen. Om de omvang hiervan op de bedreigde aalpopulatie in beeld te brengen zijn RAVON en Sportvisserij Nederland een onderzoek gestart.