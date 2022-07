Nieuw vlaggenschip ‘Ruigt’ van De Vries Werkendam te water gelaten

25 jul, 13:15

WERKENDAM • Met gepaste trots heeft De Vries Werkendam kenbaar gemaakt dat het casco van hun nieuwe vlaggenschip genaamd ‘Ruigt’, genoemd naar een watergang in de Biesbosch, te water is gelaten. Het gaat nu op transport vanuit de werf in Groningen naar de werf van Groeneveldt Marine Construction in Hendrik-Ido-Ambacht waar de afbouw van het duurzame schip zal plaatsvinden

Het ontwerp van de romp wijkt substantieel af van de gebruikelijke werkschepen, vloeit voort uit een rompontwerp wat is getest in het Marin te Wageningen en is op dit moment het enige werkschip in aanbouw wat wordt voorzien van een hybride waterstof-elektrische aandrijving. De hoofdaandrijving bestaat uit een 500 KW elektromotor welke wordt gevoed vanuit een groot accupakket en is tevens voorzien van twee generatoren met een vermogen van 281 KWE per stuk. Deze generatoren worden voorzien van twee Volvo Penta stage V motoren welke in 2023 worden omgebouwd naar waterstof hybride motoren. Met deze aandrijving en accupakket beschikt De Vries Werkendam over een volledig emissieloos werkschip wat voldoet aan het ES-TRIN ADN reglement, waarmee het schip ook in onder andere petrochemische havens te werk gesteld kan worden.

De ‘Ruigt’ met een lengte van 50 meter en een breedte 9,5 meter, is modulair in breedte uit te breiden in veelvouden van 3 meter, kan in kleine en grote havens komen en is zeer makkelijk manoeuvreerbaar. Hierdoor kan De Vries complexe werken maken, waarbij stabiliteit van het werkschip maximaal vergroot kan worden. Standaard zal het schip van een 80-tons draadkraan worden voorzien.

In november hoopt De Vries Werkendam dit schip feestelijk in gebruik te gaan nemen samen met medewerkers en relaties. ‘Als De Vries Werkendam zien we dit als een mooie stap voor de duurzame toekomst van onze goed ontwikkelende bedrijvengroep. De vanouds bekende samenwerking met onze opdrachtgevers willen we verder uitbreiden door ‘state of the art‘ te performen’, laat het bedrijf weten.