Familie Zeldenrust heeft geen spijt van ‘Een huis vol’: ‘We missen het filmen’

WERKENDAM • Al drie jaar lang kreeg Jantine Zeldenrust berichtjes van de makers van het tv-programma ‘Een huis vol’ via een Facebook-account voor grote gezinnen, waar ze medebeheerder van is. Of ze toch niet eens mee wilde doen aan de serie. Leuk dat jullie aan ons denken, dacht ze steeds, maar wij vinden de serie kijken voorlopig wel genoeg. Totdat ze werd overgehaald door echtgenoot Jozua en de kinderen Julia, Jesse, Joël, Jasper, Jirsa, Jaïra, Jurrian en Jedinja.

“Iedere keer lieten ze weten dat het zo leuk zijn als we mee zouden doen. Wat leuk dat jullie ook varen, zeiden ze dan steeds. Ieder gezin heeft altijd iets bijzonders en daar zijn ze naar op zoek. Maar ik vond de serie kijken wel genoeg. Maar de kinderen waren enthousiast en ze boden aan een keer vrijblijvend te komen praten. Vorig jaar juli hadden we een leuk telefoongesprek, maar ik bleef twijfelen. Toen we met Kerstmis met de Deo Gratias in Amsterdam lagen, vroeg één van de programmamakers of ze langs mocht komen, zij woonde tien minuten bij de haven vandaan. En het was echt heel gezellig aan boord, we hadden een leuke klik en ze is wel 2,5 uur aan boord gebleven en vroeg of ze ook een keer thuis in Werkendam langs mocht komen. Ik bleef twijfelen, terwijl Jozua wel ‘ja’ wilde zeggen, net als de kinderen. Toen heb ik ‘ja’ gezegd, dat was op dinsdag. En op donderdag kwamen ze toen al filmen.”

Heel zenuwachtig

De familie Zeldenrust is een varende familie, maar sinds 2015 woont Jantine met de kinderen aan de wal. Vader Jozua vaart steeds enkele weken op de Deo Gratias en is daarna twee weken thuis bij zijn gezin. Moeder Jantine en de kinderen varen in de vakanties ook mee. ‘’Die eerste keer was echt stressen, Jozua was toen net twee weken aan boord. Maar ze moesten snel veel opnamedagen maken, zoals ze ook met de andere drie families al hadden gedaan. Maar ze zouden langskomen om zo rustig kennis te maken. Ik was net aan het bakken in de keuken en we hebben daarna samen de kinderen van school en de peuterspeelzaal opgehaald. Eigenlijk de gewone dagelijkse dingen. Maar de kinderen waren nogal uitgelaten, zeker toen ze aan het voetballen waren in de tuin.” Zeker die eerste keer was Jantine heel zenuwachtig. “Je weet niet zo goed wat je moet verwachten, maar het viel eigenlijk reuze mee. Ik hou zelf nogal van orde en dat moet je tijdens het filmen toch een beetje loslaten. Ik had die eerste keer zelfs hoofdpijn en de tweede filmdag had ik uitslag, gewoon van de spanning. Maar later zakte dat weg en raakte ik meer vertrouwd met het filmen.”

De filmploeg kwam niet alleen naar Werkendam, maar ook aan boord werd gefilmd. Tijdens het Paasweekend sliepen ze aan boord in de woning van één van de matrozen. “We zijn toen van Lobith naar Rotterdam gevaren om daar sojabonen te laden voor Mainz.”

Inmiddels hebben Jozua en Jantine samen met de kinderen alle tien de afleveringen van de serie teruggezien. “Je ziet echt niks geks. Ik sta echt helemaal achter wat ze allemaal hebben gefilmd. Liefst wil je natuurlijk dat alles helemaal perfect is en probeer je steeds rustig te blijven. Je wilt dat je kinderen luisteren, je geeft toch een inkijkje bij iemand thuis. Ik word bijvoorbeeld een keer boos, maar gelukkig niet heel erg. Vooraf hadden de filmers gezegd dat we het filmen zouden missen, maar dat is echt zo.”

Positief over deelname

De vier families die te zien zijn in de tien afleveringen vanaf 26 juli worden allemaal afzonderlijk gefilmd. De families hebben geen rechtstreeks contact met elkaar, wel had Jantine online contact met de familie Jellies; waarvan moeder Janneke van oorsprong uit Urk komt. Terugkijkend is Jantine vooral positief gestemd over het meedoen. “Wel krijgen we nu veel media-aandacht, omdat wij het nieuwe gezin in de serie zijn.” Of het bij een eenmalige serie van tien afleveringen blijft, is nog een verrassing. “Daar mogen we niks over zeggen”, zo laat ze lachend weten. Bij het uitzenden van de eerste aflevering is de familie thuis in Werkendam, ook omdat twee kinderen nog op zwemles zitten. Maar zodra het kan, gaat ze in de vakantie weer naar boord. “Als we stil liggen, zwemmen de kinderen altijd lekker buitenboord.”

Dinsdag 26 juli start een nieuw seizoen van het populaire programma ‘Een huis vol’. In deze zomerserie zien we drie families uit voorgaande seizoenen terug, namelijk de Jelies uit Tollebeek, de familie Cudogham uit Amsterdam en de in Duitsland wonende familie Buddenbruck. Er is ook een nieuw gezin te zien dit seizoen, namelijk de Werkendamse schippersfamilie Zeldenrust.