Bouw van units voor huisvesting van arbeidsmigranten niet bekend bij het college

22 jul, 17:30

ALTENA • Gemeente Altena wil graag informatie van ChristenUnie Altena ontvangen, wanneer zij constateren dat er ergens units voor de huisvesting van arbeidsmigranten gebouwd worden. Door de besluitvorming van de gemeenteraad is het momenteel namelijk niet mogelijk om vergunningen te verstrekken voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Toch stelde de ChristenUnie, in schriftelijke vragen aan het college, op diverse plaatsen units te zien verschijnen bij agrarische bedrijven en op bedrijventerreinen.

‘De door u aangegeven units zijn ons niet bekend. Mochten wij bouwwerken aantreffen die ons niet bekend zijn of daar melding van krijgen, zullen we daarop toezicht houden en zo nodig handhavend optreden’, laat het college de partij weten. Er zijn bij de gemeente meer dan tachtig bestaande locaties bekend, waar arbeidsmigranten gehuisvest worden. Dit zijn locaties van diverse aard. ‘Of de door u bedoelde units daarbij horen, wordt nader onderzocht’, stelt het college in een reactie.

De ChristenUnie wilde ook van het college weten wat de status van de nieuwe beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten is. ‘De actualisatie van de beleidsregels (met daarin een systeem van schaarse rechten) zijn in ontwikkeling’, meldt het college daarop. ‘Belangrijk daarbij zijn het behoefte onderzoek dat door Companen wordt uitgevoerd en de juridische onderbouwing van het systeem van schaarse rechten.’

De planning is om de beleidsregels in het vierde kwartaal van dit jaar vast te stellen.