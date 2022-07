Altena en DELTA Netwerk tekenen convenant, glasvezelcampagne verder uitgebreid

20 jul, 12:44

ALTENA • Hagar Soeterboek, teammanager Ruimtelijk Beheer bij de gemeente Altena, en directeur Piet Grootenboer van DELTA Netwerk tekenden afgelopen donderdag een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van glasvezel in de gemeente Altena. De gemeente en DELTA Netwerk geven hiermee het startschot voor de uitrol van glasvezelnetwerk.

Beide betrokken partijen zijn verheugd met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, waarin de juridische en financiële kaders zijn vastgelegd om de uitrol van het netwerk te realiseren.

“Met de uitrol van een gemeentebreed glasvezelnetwerk bereid Altena zich voor op de toekomst”, zegt wethouder Roland van Vugt. “Voor inwoners en ondernemers willen we een snel en stabiel internet te waarborgen. Een goed half jaar geleden heeft DN aangeklopt met het verzoek om in Altena glasvezel aan te mogen leggen. Daarover zijn we tot overeenstemming gekomen. Ons buitengebied is al voorzien van glasvezel. Dit wordt een grote klus in de openbare ruimte maar we hebben goede afspraken gemaakt om de overlast zoveel mogelijk te beperken.”

“Met deze overeenkomst is de aanleg van glasvezel niet alleen goed geregeld, maar is ook een wederzijds vertrouwen uitgesproken”, laat Piet Grootenboer, directeur van DELTA Netwerk, weten. “Onze glasvezelcampagne in de gemeente Altena is inmiddels van start gegaan. In Hank, Dussen, Nieuwedijk en Werkendam is de campagne inmiddels succesvol afgerond en worden de schouwwerkzaamheden uitgevoerd. Ik spreek mijn dank uit naar de gemeente voor het ondersteunen van ons initiatief.”

Na de zomervakantie start DELTA Netwerk de glasvezelcampagne ook in Andel, Eethen, Genderen, Veen en Wijk en Aalburg.