Rijkswaterstaat koelt de Merwedebrug door middel van blusboot

19 jul, 16:45

ALTENA • Sinds dinsdagmiddag koelt Rijkswaterstaat de Merwedebrug (A27). Dit gebeurt door middel van een blusboot, die de brug aan de onderkant koelt met water.

‘Door te koelen beperken we het uitzetten van de stalen brugonderdelen vanwege de hoge temperaturen’, laat Rijkswaterstaat weten. ‘Hiermee willen we hinder voor (vaar)weggebruikers en schade aan de bruggen voorkomen. Door hoge temperaturen zetten stalen brugonderdelen uit. Als dit te veel gebeurt kunnen bruggen niet meer goed open of dicht gaan. Om dit te voorkomen koelen we bij voortdurende en/of extreem hoge buitentemperaturen bruggen.’

Het koelen voorkomt hinder voor (vaar)weggebruikers. Er gelden geen aanvullende verkeersmaatregelen voor weggebruikers.

In 2020-2022 zijn op diverse stalen bruggen sensoren aangebracht die informatie geven over het effect van hitte en koelen op de brug. Ook op de Merwedebrug zijn deze sensoren aangebracht. Bij hitte kan Rijkswaterstaat op basis van de data besluiten om een koelplan in werking te stellen en maatregelen in te zetten. De beschikbare data helpt ook bij het efficiënt inzetten van materieel, waardoor kosten worden bespaard en hinder voor de omgeving beperkt wordt.