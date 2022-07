Prins Willem Alexanderschool in Eethen viert 50-jarig bestaan met (oud-)leerlingen

18 jul, 17:47

EETHEN • De Prins Willem Alexanderschool in Eethen vierde op zaterdag 16 juli dat ze 50 jaar bestonden en organiseerde een feestje voor de (oud-)leerlingen.

Vroeger was er in Eethen al een openbare school aan de Kleibergsetraat, maar die was toen al heel oud en voldeed niet meer aan de eisen van destijds. Ook was deze school veel te klein voor het aantal leerlingen. De toenmalige directeur was Joop Heller.

In 1972 werd met de Prins Willem Alexanderschool een nieuwe school gebouwd aan de Raadhuisstraat, die vele jaren prima dienst deed. Ook daar was Joop Heller directeur tot 2001. Uiteindelijk werd ook de nieuwe school aan de Raadhuisstraat te klein en voldeed deze niet meer aan de eisen der tijd. In 2013 werd er een nieuwe en moderne school gebouwd aan de Nieuwe Steeg 6 in Eethen, waar dagelijks zo’n honderd kinderen hun onderwijs krijgen.

Jubileumfeest

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de school werd ook een nieuw logo gepresenteerd, dat onthuld werd door een aantal leerlingen van de school. Het jubileumfeest werd gehouden bij het naastgelegen voetbalveld van GDC, waar ruimte genoeg was om een feestje te geven en waar de kantine gebruikt werd om de bezoekers een drankje aan te bieden.

Op het jubileumfeest was een oud-leerling aanwezig die zo’n dikke dertig jaar geleden op de school zat en tegenwoordig in het midden van het land woont. Tussen al de opgehangen klassenfoto’s van voeger was hij aan het zoeken of hij zichzelf nog ergens kon terugvinden. De foto werd snel gevonden en hij wist nog alle namen van de kinderen waarmee hij in de klas gezeten had.

Zo kwamen de gesprekken op gang tussen de oud-leerlingen en de anekdotes over wat ze allemaal hadden meegemaakt, jaren terug. Al met al was het een gezellige middag waar de herinneringen nog eens opnieuw werden beleefd.