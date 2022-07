WZV Trident uit Wijk en Aalburg zoekt roeiers voor hun St. Ayles Skiff

18 jul, 14:20

WIJK EN AALBURG • WZV Trident in Wijk en Aalburg hoopt dat er nog wat meer roeiers aanmonsteren op hun St. Ayles Skiff. “We zouden er graag nog een aantal bij hebben”, zegt Trident-bestuurder Cees van Berkel. “Dan kunnen we met meer teams werken.”

Ervaring in het roeien is niet nodig. “Man, vrouw, oud of jong: iedereen kan in een skiff roeien”, vervolgt Van Berkel. Kennis van de vaarregels wordt je bijgebracht. En als het bevalt mogen de aspirant-roeiers, net als de reeds bestaande equipes, ook nog eens meedoen met de Altena Regatta, het roei-evenement dat op 3 september op de Afgedamde Maas wordt gehouden. “We willen daar met meer dan één equipe meevaren. In diverse disciplines.”

Om geïnteresseerden wat meer wegwijs te maken met het roeien in een skiff is het mogelijk om deel te nemen aan een clinic, waarin door een ervaren roeier (baksmeester) de kneepjes wordt bijgebracht. Er kan ook enige tijd als proef mee geroeid worden met één van de bestaande teams. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Willem Lubbers van de roeicommissie (06-53506158).