Leerlingen Altena College gooien hoge ogen: ‘Teleurgesteld dat Mark Rutte ons niet opwachtte’

16 jul, 13:48

SLEEUWIJK • Zes leerlingen van het Altena College in Sleeuwijk hebben een zeer knappe prestatie neergezet, door als tweede te eindigen op het European Law Moot Court. Alleen Zimbabwe wist de prestatie van de leerlingen uit Sleeuwijk te overtreffen, maar deed dit niet geheel op eigen kracht.

Trots vertellen Mace Geluk, Mitchel Delleman, Ivan Wijmans, Melissa Loeff, Saphira van Dijk en Machteld Blokland over hun trip naar Roemenië. Door een gecancelde vlucht zijn de leerlingen pas een aantal dagen terug in Nederland. Het zestal verbleef, samen met begeleider Samantha Spek, gedurende een week in het Roemeense stadje Câmpulung en plakten daar noodgedwongen een paar dagen in Boekarest aan vast door een gecancelde vlucht.

In totaal namen acht landen deel aan het European Law Moot Court, namelijk Bulgarije, Polen, Roemenië, Schotland, Slowakije, Zwitserland, Zimbabwe en Nederland. Zimbabwe was uitgenodigd voor het Europese toernooi, nadat zij eerder een mondiaal toernooi wonnen. Tijdens een moot court wordt een echte rechtbank gesimuleerd, waarbij studenten in een fictieve zaak de rol van aanklager of verweerder zo goed mogelijk moeten zien te vervullen. Dit jaar ging de zaak over een generaal die verdacht werd van oorlogsmisdaden. “Hij wilde een alg, die kanker kan genezen, industrieel gaan oogsten”, legt Mitchel de casus uit. “Dit ging echter fout, waarna hij een oorlog startte.”

Melissa, Saphira en Machteld waren de aanklagers en Mace, Mitchel en Ivan de verweerders. De twee drietallen namen het in hun rol steeds op tegen een ander land, waarna een jury de winnaar aanwees en feedback gaf op het optreden. Uiteindelijk belandde het team van het Altena College, helaas voor Mitchel, in de finale. Mitchel was namelijk de beste spreker van het toernooi, maar omdat hij ook in de finale stond kreeg hij geen individuele prijs uitgereikt. De leerlingen zetten met het bereiken van de finale een knappe prestatie neer. Ze hadden het moot court dan ook grondig voorbereid. “We hebben er best veel lessen voor overgeslagen”, vertelt Melissa.

Andere landen, waaronder Zimbabwe, hadden voorafgaand aan het moot court juridische training gevolgd, waardoor de prestatie van de leerlingen van het Altena College extra knap te noemen is. Het pleidooi van de leerlingen uit Zimbabwe was zelfs geschreven door echte advocaten, waardoor zij in de ogen van Mace, Mitchel, Ivan, Melissa, Saphira en Machteld een oneerlijk voordeel hadden. Toch wil Machteld haar meerdere erkennen in de Zimbabwanen. “Ze waren wel heel goed.” Mitchel voegt toe: “Het waren inderdaad prima sprekers.” Voor de Zimbabwanen was het European Law Moot Court een ‘big deal’, getuige het feit dat de president van Zimbabwe - Emmerson Mnangagwa – heeft getweet over hun overwinning en ze zelfs de nationale televisie haalden. “We waren teleurgesteld dat Mark Rutte ons niet opwachtte op het vliegveld”, zegt begeleider Samantha gekscherend.

Al met al was de trip heel erg leerzaam voor de leerlingen, zo vertellen ze. Voornamelijk door de cultuurverschillen en de contacten met leerlingen uit de andere landen. “Het eten in Roemenië was echter een uitdaging. Daar hadden we allemaal wat moeite mee”, vertelt Samantha. “Om half drie ’s middags wordt er geluncht en pas rond half tien in de avond gedineerd. Dat is dus heel anders dan dat we in Nederland gewend zijn.” Ook hagelslag op een boterham werd met node gemist, vertelt Melissa. “Iedere ochtend kregen we een vette omelet, welke geserveerd werd met veel zout en kaas. We hebben dus erg verlangd naar onze boterham met hagelslag.”

Trip naar Zimbabwe

Mogelijk ligt er nog een leuke reis voor de zes leerlingen van het Altena College in het verschiet. De Zimbabwanen waren dusdanig onder de indruk van de spreekkunsten van de Nederlanders, dat men de leerlingen heeft uitgenodigd om in december deel te nemen aan een toernooi in het Afrikaanse land. Het is echter nog even de vraag of de leerlingen de mogelijkheid hebben om daadwerkelijk af te reizen naar Zimbabwe.