Gemeente ziet af van komst gemeente-app: ‘Past niet binnen financiële kaders’

15 jul, 16:43

ALTENA • De gemeente Altena gaat niet over tot de aanschaf van een gemeente-app. Uit onderzoek blijkt dat de kosten voor het ontwikkelen van een app hoog zijn in verhouding tot het gebruik. De kosten en het beheer van de app passen niet binnen de beschikbare financiële kaders.

Op 9 november 2021 nam de gemeenteraad een motie aan, waarin het college de opdracht werd gegeven om onderzoek te doen naar komst van een gemeente-app. ‘Voor de uitvoering van het onderzoek is advies gevraagd vanuit diverse disciplines, zoals communicatie, informatie en publiek. Ook de ervaringen van andere gemeenten zijn opgehaald en een potentiële appbouwer is gevraagd naar de mogelijkheden’, laat het college weten in een raadsinformatiebrief.

De kosten voor de komst van de app worden geschat op zo’n 40.000 tot 80.000 euro. ‘Uit ervaringen van andere gemeenten blijkt dat 3 procent van de inwoners gebruik maakt van de app. Het ontwikkelen van een extra platform vraagt om extra beheer en onderhoud, waarvoor extra capaciteit of budget beschikbaar moet worden gesteld. Dit past niet binnen de bestaande financiële kaders’, stelt het college.

Er wordt daarom afgezien van de komst van een gemeente-app. In plaats daarvan wil men de huidige kanalen van de gemeente verder ontwikkelen. ‘De huidige website kan een verzamelplatform worden, waarmee de voordelen van een app komen te vervallen. De kwaliteit van de website en de vindbaarheid van informatie is continue onder de aandacht.’