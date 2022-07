Zomervakantie op Slot Loevestein: musketschieten, workshops en oudhollandse spellen

14 jul, 11:24

ALTENA • Deze zomervakantie is er van alles te doen op Slot Loevestein. Dagelijks mooie verhalen, elke woensdag een workshop en elke vrijdag oudhollandse spellen. Ook komen de kasteelschutters en de Meyden van Loevestein langs.

Tijdens een dagje Loevestein deze zomer gaan bezoekers op pad met een eigen sleutel. Leren ze musketschieten, laten ze buskruit ontploffen in de Kruittoren en zetten ze de vesting onder water met het waterspel. Of dwalen door de nieuwe tentoonstelling ‘Denkend aan water’. Kan men niet kiezen? Dat hoeft ook niet. Rust even uit in de Taveerne met wat lekkers en vervolg de tocht door de muurtrappen van het kasteel, op zoek naar de kist van Hugo de Groot. Nog steeds energie over? Dan kan men zich uitleven op het klimparcours.

Terug naar 1672, hét rampjaar. Ons land wordt belaagd door een gecombineerde aanval van Engelsen en Fransen, gesteund door de Bisdommen van Keulen en Munster. Er wordt geplunderd, brand gesticht en gestolen, vernielingen worden aangericht. We blijven berooid achter. Om ervoor te zorgen dat we niet vaker op deze manier aangevallen worden, moet er een verdedigingsplan komen. Hoe kunnen wij ons land, en dan met name ons rijke Westen, beschermen?

Deze zomervakantie vertellen de professionele en enthousiaste museumgidsen daar dagelijks over. Het thema is ‘Loevestein verdedigd door water’ en hierin staat de Hollandse Waterlinie centraal.

Op 13 en 14 augustus nemen de Meyden van Loevestein bezoekers mee terug te nemen naar vervlogen tijden. Heel het weekend laten ze kinderen op speelse wijze kennis maken met middeleeuwse gebruiken en gewoonten. De Kasteelschutters laten dit weekend ook hun kunsten zien en bezoekers kunnen zelf leren boogschieten.

Extra activiteiten

Op de woensdagen kunnen kinderen aansluiten bij een workshop aquarel leren. Een kaartje hiervoor is te koop bij aankomst bij de kassa. Elke vrijdag kan men oudhollandse spellen spelen op de Voorburcht, zoals koekhappen, spijkerpoepen, zaklopen, blikgooien en meer. Op 26, 27 en 28 augustus wordt de vesting omgetoverd in een sfeervolle buiten bioscoop in samenwerking met Internationaal Film Festival Gorinchem.