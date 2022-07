Ria Joore-Peters uit Hank loopt Nijmeegse Vierdaagse voor man en zoon

12 jul, 19:17

HANK • Ria Joore-Peters (66) uit Hank loopt volgende week de Nijmeegse Vierdaagse om geld op te halen voor de Hersenstichting. Ria weet als geen ander wat voor effect een hersenaandoening heeft op het leven van de patiënt zelf én op zijn of haar omgeving. Haar man Anton (67) heeft vorig jaar de diagnose Alzheimer gekregen en haar zoon (39) kreeg vorig jaar oktober onverwachts een herseninfarct.

De vader van Anton was ook gediagnostiseerd met de ziekte van Alzheimer, dus Ria en Anton waren alert op mogelijke symptomen, maar dat Anton al op zo’n jonge leeftijd de diagnose zou krijgen hadden ze niet verwacht en gehoopt. Steeds vaker begreep Anton niet meer wat Ria precies bedoelde als ze hem iets vroeg. Eerste dacht ze nog dat hij minder goed hoorde, waardoor hij de vraag gewoon niet goed had gehoord, maar nadat hij een gehoorapparaat had en het niet beter werd, heeft ze aan de bel getrokken. Na een jaar kreeg Anton uiteindelijk de diagnose Alzheimer. Hij is zich hier dagelijks bewust van en vindt het belangrijk om bij te dragen aan onderzoek. Zo is hij betrokken bij een wetenschappelijk onderzoek én loopt hij de Nijmeegse Vierdaagse om geld op te halen voor de Hersenstichting.

Alsof het allemaal nog niet genoeg was, kreeg hun zoon (39) vorig jaar plotseling een herseninfarct. Na een dag werken sluit hij de deur en loopt naar zijn auto waar hij duizelig wordt en in elkaar zakt. Omstanders zagen meteen dat er iets aan de hand was en hebben de ambulance gebeld. In het ziekenhuis is het bloedpropje gelukkig snel uit zijn hersenen verwijderd, maar de schade was groot. De rechterzijde van zijn lichaam was verlamd. Tijdens het revalidatietraject heeft hij alles weer moeten leren. Praten, lezen, schrijven en lopen ging allemaal niet meer, maar beetje bij beetje gaat het de goede kant op.

Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse haalt Ria geld op voor de Hersenstichting om bij te kunnen dragen aan meer hersenonderzoek. Op het moment heeft ze ruim 800 euro opgehaald. Doneren kan via www.hersenstichting.digicollect.nl/ria-joore-peters.