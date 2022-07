De vijf prijswinnaars van fietsklassieker Aalburg Rond zijn bekend

12 jul, 18:24

WIJK EN AALBURG • De prijswinnaars van de fietsklassieker Aalburg Rond zijn bekend. De winnaars van 2022 kwamen dit keer uit Genderen, Hank en Wijk en Aalburg.

Net als zoveel evenementen en activiteiten moest ook de gewaardeerde fietstocht Aalburg Rond tijdens de coronapandemie een pas op de plaats maken. Zaterdag 11 juni keerde de klassieker, die door zes kernen van de voormalige gemeente Aalburg voert, echter terug. De tocht werd dit jaar voor de 36ste keer georganiseerd. Tijdens de fietstocht verzamelden de fietsers letters bij de deelnemende posten, die bij verschillende bedrijven stonden. Deze letters moesten op de juiste plaats gezet worden en de slagzin ‘Al trappend Aalburg rond’ vormen.

Loting

De vijf prijswinnaars zijn door het bestuur van de ondernemersvereniging via loting vastgesteld. De hoofdprijs van 250 euro in waardebonnen ging dit jaar naar Annie Vos. De overige winnaars kregen een waardebon van 25 euro, ook te besteden bij de deelnemende winkeliers.

Rien den Dekker, Gerrie Jespers, Annie Vos en Gerrit Vos kregen hun prijzen in stijl uitgereikt. Ze kwamen namelijk op de fiets naar het Marktplein in Wijk en Aalburg waar Ciel Vos, voorzitter van ondernemersvereniging Aalburg, de prijzen uitreikten. Leonie Brouwers viel ook in de prijzen, maar ontbrak op de uitreiking. Zij kreeg haar prijs later.