Springen, klimmen en klauteren bij jongerencentrum De Pomp in Almkerk

12 jul, 17:34

ALMKERK • Er is op zaterdag 16 juli aanstaande weer een toffe activiteit bij jongerencentrum ‘De Pomp’ in Almkerk. Er zal dan namelijk van 17.00 uur tot ongeveer 22.00 uur een stormbaan en klimkussen staan.

Jongeren vanaf 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan de activiteit. Aanmelden is niet nodig. Naast de stormbaan en het klimkussen is De Pomp ook ‘gewoon’ open voor een hapje, drankje, om gezellig te kletsen of een spelletje te doen. Jongerencentrum ‘De Pomp’ is een plek waar jongeren tussen de 12 en 23 jaar elke zaterdagavond terecht kunnen om elkaar te ontmoeten, een spelletje te spelen of om mee te doen aan toffe activiteiten. Het adres is Sportlaan 3a in Almkerk.