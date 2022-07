Vrijwilliger Richard Janssen (76) verrast met Altena Sport Award: ‘Dit is overweldigend’

HANK • De wind blaast de witte zeilen van de Optimisten bol op het water bij de Kurenpolder. Bij Zeilclub Kurenpolder worden zondag met een fris windje en stevig zonnetje zeilwedstrijden om de clubkampioenschappen gehouden. Burgemeester Egbert Lichtenberg komt de prijzen uitreiken aan de jonge zeilers. Maar daar blijft het niet bij, de burgemeester heeft als verrassing ook nog een Altena Sport Award meegebracht.

Voorzitter Gerd-Jan Poortman weet de spanning goed vast te houden bij het uitdelen van de prijzen voor de jonge zeilers, met een grote scheepsbel worden de prijswinnaars opgetrommeld om naar het terras te komen. Terwijl de burgemeester handen schudt en vaantjes van de club uitdeelt aan de prijswinnaars, staat even verderop Richard Janssen (76 jaar) achter de barbecue het vlees te garen. Op zijn grote zwarte schort is te lezen ‘Chef Richard’. Plotseling klinkt zijn naam en mag hij naar voren komen.

“Laat de barbecue maar even staan, ik wil je deze prijs namens de sportraad overhandigen. Je bent al ruim veertig jaar vrijwilliger bij de club en hebt samen met kampmoeder Anneke vele kampen met de Optimisten club begeleid”, zo vertelt burgmeester Lichtenberg tegen de verraste Janssen. Ook het beheer van de materialen en de bouw van het clubhuis worden genoemd als één van zijn vele verdiensten. Janssen ontvangt vervolgens de Sport Award, een oorkonde en een boekenbon uit handen van de burgemeester.

Janssen krijgt verder een uitnodiging voor het sportprogramma van radio A-FM, samen met degene die hem voorgedragen heeft voor de Altena Sport Award. Dat is Albert Wildeboer uit Babylonienbroek. “Ik las op internet over de prijs en heb toen snel een formulier met vragen ingevuld. Ciska Boelens van de Sportraad heeft me nog geholpen. Richard was bij ons al erelid en ik heb de motivatie daarvoor doorgestuurd naar de gemeente met nog enkele aanvullingen en de jury heeft hem uitgekozen.”

Wildeboer vertelt dat Richard Janssen in 1980 lid wordt van de zeilclub, zodat zijn dochters Cindy en Ilse zeilen kunnen leren op de Kurenpolder. Na de prijsuitreiking gaat Janssen op een stoel zitten om even uit te puffen en de felicitaties in ontvangst te nemen. “Dit is overweldigend, ik had dit echt nooit verwacht. Ik vind dit vrijwilligerswerk zo leuk om te doen, vooral voor de gezelligheid. Mijn kinderen hebben hier zeilen geleerd, zelf heb ik ook altijd gezeild, maar drie jaar geleden hebben we onze boot verkocht”, zo vertelt Janssen.

Naast vrijwilligerswerk bij de zeilclub heeft hij koken als hobby, in zijn woonplaats Breda is hij lid van een kookclub. Dat Janssen veel voor de Zeilclub Kurenpolder (ZCK) betekent is nog eens terug te lezen in een boekje dat verscheen in 1993 ter ere van het 25 jarig bestaan. Daarin wordt verhaald over de opening van het clubhuis op 13 april 1991 en de benoeming van Janssen samen met Jan Zijlmans tot ‘lid van verdienste’. “Zonder hun niet aflatende inzet en grote opoffering was onze nieuwe accommodatie niet tot stand gekomen. Voor het voortbestaan van onze jeugdzeilvereniging was die nieuwe onderkomen absoluut noodzakelijk.”

De toekenning van de Altena Sport Awards wordt verzorgd door de sportraad. In plaats van een sportgala koos ze voor het jaarlijks toekennen van Altena Sport Awards aan diverse categorieën sporters. Winnaars dit jaar waren onder andere Lars de Kooter, Raïsa Schoon en Voltena Dames 1. Naast de prijzen voor sporters wordt tevens een prijs toegekend aan een sportvrijwilligers, dit jaar is deze dus voor Richard Janssen. Jojanneke van Dalen, voorzitter van WIK uit Wijk en Aalburg is lid van de werkgroep voor de selectie van kandidaten, net als Ciska Boelens. “We wilden de prijs niet uitreiken op het gemeentehuis, maar gewoon bij de vereniging.”

Zeilclub Kurenpolder bracht al vele kampioenen voort, zo namen de zeilers vaak deel aan internationale zeilwedstrijden op alle continenten. Het jeugdlid Ched Wildeboer (16 jaar) neemt op 29 juli deel aan het WK zeilen in de categorie 29”R, daar liggen zo’n 200 zeilers aan de start. Wildeboer hoopt bij de eerste twintig te eindigen.

Dit artikel verscheen eerder in Het Kontakt Altena van donderdag 7 juli.