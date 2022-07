Bart Pörtzgen van Brabants Landschap: ‘Naar rato iets doen aan stikstofprobleem’

10 jul, 11:45

ALTENA • Niet alleen boeren zullen aan de slag moeten om hun stikstofuitstoot te verminderen, maar ook andere partijen die hier verantwoordelijk voor zijn. Dat stelt Bart Pörtzgen van Brabants Landschap. Hij is de beheerder van Het Pompveld, een natuurgebied ten noorden van Babyloniënbroek en ten zuiden van Andel.

“We hebben een stikstofprobleem in Nederland, maar ik ben van mening dat dit niet alleen bij de boeren vandaan komt. We hebben in Nederland te maken met veel meer stikstofuitstoters en hier zal naar rato iets aan gedaan moeten worden”, aldus Pörtzgen, die ook verwijst naar de industrie. “Het probleem ligt dus breder dan de boeren.”

Het valt Pörtzgen op dat er in de stikstofdiscussie veel gesproken wordt over stikstofgevoelige natuurgebieden, maar dat is onterecht stelt hij. “De natuur is in het algemeen stikstofgevoelig en heeft daar ook last van. Het verschil is alleen dat sommige gebieden Europees als stikstofgevoelig zijn aangewezen en andere niet.” Het Pompveld, waar Pörtzgen beheerder van is, valt in het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem. Op de stikstofkaart die onlangs werd gepresenteerd door minister Christianne van der Wal werd dit Natura 2000-gebied ook aangemerkt als stikstofgevoelig. Dit heeft ermee te maken dat het leefgebied bij Slot Loevestein eerder als zodanig werd aangemerkt, maar omdat het één Natura 2000-gebied betreft worden nu ook Het Pompveld en Kornsche Boezem als stikstofgevoelig beschouwd.

Focus op drie vissoorten

Ook de natuur in Het Pompveld is gevoelig voor stikstof stelt Pörtzgen, maar hij vindt het nog wel lastig om te kunnen zeggen of dit de natuur daar nu al aantast. Het Pompveld bestaat uit veel verschillende natuurtypes, waarbij wat betreft N2000 wordt gefocust op drie vissoorten. Dit zijn de grote modderkruiper, kleine modderkruiper en bittervoorn. “Europa heeft aangegeven dat deze vissoorten niet stikstofgevoelig zijn, maar - zoals ik eerder al zei - alle natuur heeft last van teveel stikstof”, zegt Pörtzgen. De drie vissoorten in het gebied, die in Nederland beschermd zijn, hebben volgens de beheerder uiteindelijk ook last van teveel stikstof in Het Pompveld.

Dit werkt alsvolgt: de grote modderkruiper, kleine modderkruiper en bittervoorn hebben in hun leefgebied het meeste last van beheer en onderhoud. “Het zijn hele schuwe vissen, vooral de grote modderkruiper”, legt Pörtzgen uit. “Deze vissen hebben dichtgegroeide sloten nodig, maar geen sloten die verlanden (het volledig dichtgroeien van open water, red.). Het verlanden van een sloot gaat sneller wanneer er veel stikstof in het water zit.” Wanneer dit het geval is moet men dus vaker het gebied in om de sloten schoon te maken. “Vaker dan je zou willen, want de modderkruiper heeft liever niet dat je teveel werkzaamheden in zijn leefgebied uitvoert”, zegt Pörtzgen.

Op dit moment is er veel groei van waterplanten in de sloten die in Het Pompveld liggen. “We kunnen echter nog niet aantonen dat dit komt doordat er teveel stikstof in het water zit, of wat een andere reden hiervoor kan zijn.” Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit in Het Pompveld. Pas als de uitkomsten hiervan bekend zijn, is het mogelijk om te zeggen of er een te grote hoeveelheid stikstof in het water zit.

Volgens Pörtzgen blijft het echter een feit dat er überhaupt teveel stikstof in Nederland aanwezig is. “Ik vind het lastig als we ons gaan focussen op of iets wel of niet stikstofgevoelig is. Er is teveel stikstof in Nederland en daar moeten we met zijn allen wat aan doen. In heel Nederland moet er een reductie komen. Je kunt jezelf inderdaad afvragen waarom er volgens de kaart 70 procent reductie nodig is rond Het Pompveld, als blijkt dat de vissen niet stikstofgevoelig zijn. Maar als je er daardoor 50 procent van maakt, betekent dit dat er op een andere plek 20 procent bijkomt. Een reductie van 50 procent in totaal, zal er namelijk toch moeten komen. Ik heb inmiddels wel gezien dat als je iets goeds doet voor de natuur, dit ook effect heeft. Het is dus niet zo zinloos als soms gedacht wordt”, aldus de beheerder van Het Pompveld.

Dit artikel verscheen eerder in Het Kontakt Altena van donderdag 7 juli.